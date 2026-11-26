El Tribunal en lo Criminal Nº 1 condenó a seis años de prisión a un hombre por reiterados abusos sexuales cometidos contra su nieta, cuando tenía entre 10 y 12 años, en una vivienda de Ingeniero White.

Según se acreditó durante el juicio, los hechos ocurrieron entre septiembre de 2018 y el 15 de octubre de 2020. Las agresiones se producían en el domicilio que el acusado compartía con su hija, madre de la víctima, la niña y sus hermanos. De acuerdo con la investigación, los abusos se repetían, por lo general, a diario.

El caso se conoció en octubre de 2020, cuando la menor pudo contarle a su madre lo que sucedía. La mujer realizó la denuncia que dio inicio a la investigación de la fiscalía Nº 14, a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín.

Al establecer la pena, los jueces consideraron las secuelas psicológicas sufridas por la víctima, la reiteración de las conductas durante más de dos años y su situación de vulnerabilidad.

La condena fue por el delito de abuso sexual simple reiterado, doblemente agravado por el vínculo de ascendiente y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

El hombre llegó al juicio en libertad y continuará en esa condición. Los jueces rechazaron el pedido de detención del fiscal al considerar que siempre se mantuvo a derecho ante las citaciones judiciales.

Sin embargo, dispusieron la prohibición de tomar contacto con la víctima por cualquier medio y de salir del país.