Anuncian cortes de energía para hoy en tres sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció cortes de energía para hoy en tres sectores de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.

Las interrupciones serán:

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Mayor Clerice, Libertad, Belgrano, Castelli.

– de 9 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Ramón y Cajal, Pascual de Rogatis, Cisneros, Molina Campos.

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Moreno, Vicente López, Rondeau, Estomba.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.