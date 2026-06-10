Demoran a dos jóvenes por intentar robar en un comercio bahiense

La Policía bahiense aprehendió a dos adolescentes de 17 años tras un rápido operativo desplegado a raíz de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de varias personas sobre el techo del local comercial “Chocolate”, ubicado en Fuerte Argentino al 900.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a tres personas que se daban a la fuga por el sector de las vías férreas y se inició un rastrillaje que permitió la aprehensión de dos de ellos, mientras que el tercer involucrado logró escapar.

Durante el operativo, los policías secuestraron dos mochilas que contenían cinco paquetes de tiras de luces LED con sus respectivos transformadores, una botella de vodka y dos teléfonos celulares, y encontraron tres bicicletas abandonadas en el lugar.

Posteriormente, con la presencia del responsable del comercio, se constató que los autores habían ingresado al inmueble tras escalar un paredón de aproximadamente cinco metros y forzar una ventana balcón. También se verificó que las tiras de luces LED halladas durante el procedimiento coincidían con elementos pertenecientes al local.

Los aprehendidos fueron trasladados al destacamento Palihue, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el Juzgado de Garantías del Joven y la Defensoría del Joven.

La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa agravado por escalamiento y averiguación de procedencia.