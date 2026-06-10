Oficializan un nuevo aumento salarial para trabajadoras de casas particulares

Luego de que se cerrara un nuevo acuerdo paritario, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares resolvió fijar una serie de aumentos escalonados en los salarios mínimos establecidos para las empleadas domésticas y el resto del personal incluido en el régimen de la Ley N° 26.844.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 4/2026 en el Boletín Oficial de hoy, oficializó los aumentos mensuales entre abril y julio, tomando como base los sueldos mínimos fijados para marzo. De esta forma, la resolución fijó una suba del 1,8% para abril.

Para mayo, se estableció un nuevo aumento del 1,6%, el cual deberá ser calculado sobre los valores determinados en los meses previos.

En el caso de junio, el incremento será del 1,5%, mientras que en julio representará el 1,4%, siempre sobre los salarios ya ajustados en los meses anteriores.