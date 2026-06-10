miércoles, junio 10, 2026
EconomiaEconomia

Endeudamiento: la deuda promedio de los argentinos ya supera el millón de pesos

De La Bahía Noticias

Un informe de la Fundación Éforo advirtió que la deuda promedio por persona en la Argentina se triplicó entre diciembre de 2023 y enero de 2026, al pasar de $337.000 a más de $1 millón.

El estudio también señala que casi 12 millones de personas mantienen compromisos financieros con proveedores no bancarios, como fintech, mutuales y tarjetas de crédito no bancarias.

El relevamiento además alerta sobre un fuerte aumento de la morosidad. En los préstamos otorgados por bancos privados, el nivel de incumplimiento escaló del 4,5% al 10,6%, mientras que en los proveedores no financieros alcanzó el 16,2%.

Según los especialistas, el crecimiento del acceso al crédito convive con mayores dificultades de los hogares para afrontar los pagos y sostener sus compromisos financieros. (Diario Clarín)

Comentarios

You May Also Like

Otra mala noticia para el mercado de autos usados

De La Bahía Noticias

Algunos gremios que acordaron aumentos salariales por un 45 y 50%

De La Bahía Noticias

Oficializan nuevo monto de la Ayuda Escolar Anual que se gestiona a través de la Anses

De La Bahía Noticias