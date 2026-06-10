Endeudamiento: la deuda promedio de los argentinos ya supera el millón de pesos
Un informe de la Fundación Éforo advirtió que la deuda promedio por persona en la Argentina se triplicó entre diciembre de 2023 y enero de 2026, al pasar de $337.000 a más de $1 millón.
El estudio también señala que casi 12 millones de personas mantienen compromisos financieros con proveedores no bancarios, como fintech, mutuales y tarjetas de crédito no bancarias.
El relevamiento además alerta sobre un fuerte aumento de la morosidad. En los préstamos otorgados por bancos privados, el nivel de incumplimiento escaló del 4,5% al 10,6%, mientras que en los proveedores no financieros alcanzó el 16,2%.
Según los especialistas, el crecimiento del acceso al crédito convive con mayores dificultades de los hogares para afrontar los pagos y sostener sus compromisos financieros. (Diario Clarín)