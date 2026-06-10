Aprehendieron a un menor que circulaba en una moto con pedido de secuestro

La Policía aprehendió anoche a un adolescente de 16 años que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo.

El procedimiento se realizó en inmediaciones de Parera al 2200 durante un control preventivo de identificación.

Según se informó, el menor se desplazaba a bordo de una Honda Wave 110S sin dominio colocado.

Al verificar la numeración del motor en el sistema informático policial, los efectivos constataron que el rodado registraba un pedido de secuestro activo en una causa por robo o hurto simple, con intervención de la fiscalía N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Posteriormente, al realizar una inspección más exhaustiva en la dependencia policial, se comprobó que la motocicleta presentaba el número de cuadro limado, por lo que se procedió a su secuestro.

El adolescente quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y de la fiscalía N°7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La causa fue caratulada como encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal.