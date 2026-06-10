Detuvieron a un hombre cuando intentaba robar una motocicleta en el centro

La Policía aprehendió este miércoles a Leandro Ariel Alba (37) por intentar sustraer una motocicleta estacionada en O’Higgins al 100.

El procedimiento se inició a partir de una alerta emitida por operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), quienes observaron al sospechoso mientras cortaba el candado de una motocicleta Rouser NS 200 perteneciente a un hombre de 28 años.

Al momento de la aprehensión, los efectivos secuestraron una pinza, un destornillador y un cuchillo, elementos que presuntamente eran utilizados para cometer el hecho.

En forma simultánea, en inmediaciones de O’Higgins y Drago, fue demorada una mujer de 41 años que se encontraba junto al acusado y no poseía documentación que acreditara su identidad, por lo que fue trasladada a una dependencia policial para cumplimentar las actuaciones correspondientes.

Los involucrados fueron trasladados a la Comisaría Primera, con intervención de la fiscalía N°15 y del Juzgado de Garantías de turno del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa y averiguación de identidad y medios de vida.