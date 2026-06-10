Corte total en tramo de Chiclana y cambio de recorrido de colectivos

Desde el jueves 11, a partir de las 8.30 y por el término de 48 horas, se procederá al corte total de calle Chiclana, entre Lavalle y General Paz, por obra de reencarpetado.

Cambio de recorrido de colectivos:

*521: de Bosque Alto/Conicet a Plaza Brown, circulará por Chiclana, Donado, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retoma recorrido habitual.

*504: de Ing. White a Htal. Penna, por Chiclana, Lavalle, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y recorrido habitual.

*506: de Villa Nocito a Villa Muñiz, por Chiclana, Las Heras, Soler, avenida Cerri y recorrido habitual.

*512: de Parque de la Ciudad a B° 5 de Abril, por Chiclana, Lavalle, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y recorrido habitual.

*513EX: de Parque de Mayo a Harding Green, por Chiclana, Lavalle, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y recorrido habitual.

*517: de Parque de la Ciudad a Espora, por Chiclana, Lavalle, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y recorrido habitual.