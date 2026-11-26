El Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó la imposición el nombre de “Natty Petrosino” a un espacio verde que hasta el momento no tenía denominación, ubicado en calle Rufino Luro Cambaceres, entre Necochea y Ñanday.

Durante más de 50 años, Natty Petrosino dedicó su vida a ayudar de manera desinteresada a los sectores más desfavorecidos y vulnerables, tanto en el ámbito local y nacional como internacional.

“El impacto de su obra sigue profundamente vigente en la comunidad bahiense, reflejándose no solo en el recuerdo colectivo, sino también en institutos legislativos vigentes como el Premio Natty Petrosino, distinción que el propio Honorable Concejo Deliberante otorga anualmente a la labor social solidaria para reconocer a personas u organizaciones sin fines de lucro que se destacan por su ayuda desinteresada”, señala uno de los fundamentos.