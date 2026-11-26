La epidemióloga de Región Sanitaria I, Jorgelina Scuffi, señaló que la detección de una nueva variante de COVID-19 en Argentina no representa, por el momento, una situación de alarma.

En diálogo con DE LA BAHÍA, explicó que se trata de una mutación derivada de Ómicron y que hasta ahora no se demostró que tenga mayor capacidad de contagio ni que provoque cuadros más graves.

La nueva cepa fue identificada mediante estudios de genotipificación realizados por la Universidad Nacional de La Plata en tres pacientes internados, dos de ellos bebés de uno y dos meses.

Scuffi aclaró que esos casos no permiten determinar el alcance de la circulación de la variante en la comunidad, por lo que continuará la vigilancia epidemiológica, e indicó que los síntomas continúan siendo los habituales: fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares.

La profesional remarcó la importancia de mantener la vacunación, especialmente en los grupos de riesgo, y señaló que las dosis contra el covid-19 están disponibles en los centros de vacunación de Bahía Blanca.

También advirtió que las coberturas de vacunación en la ciudad están por debajo de los niveles esperados y mencionó que uno de los sectores con menor cobertura fue el de embarazadas y puérperas.

En ese sentido, recordó que la vacunación durante el embarazo es fundamental para proteger a los bebés, que no pueden recibir la vacuna contra el covid-19 durante sus primeros meses de vida.

Por último, recomendó que las personas con síntomas respiratorios eviten circular y mantener contacto con otras personas, para reducir el riesgo de contagio, especialmente entre quienes integran grupos vulnerables.