La Municipalidad de Bahía Blanca llamó a licitación pública para ejecutar la segunda etapa de intervención de reductores de velocidad en distintos sectores de la ciudad.

El presupuesto oficial de la obra asciende a $184.786.545,66. La contratación se realizará por el sistema de unidad de medida, sin anticipo financiero ni redeterminación de precios.

La apertura de las propuestas se llevará a cabo el 10 de diciembre de 2026, a las 10.30, en el despacho de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, con la presencia de los interesados que deseen concurrir.