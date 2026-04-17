viernes, abril 17, 2026
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Liga del Sur: árbitros, horarios y canchas de los partidos de este fin de semana en Primera División

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur confirmó los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor.

PRIMERA DIVISIÓN A

Libertad – Villa Mitre: Sergio Testa

Bella Vista – La Armonía: Franco Yatzky

San Francisco – Huracán: Lucas De Dios

Sporting – Liniers: Pablo Leguizamón.

PRIMERA DIVISIÓN B

Dublin – Tiro Federal: Lucas González.

Sansinena – Olimpo: Matías Islas.

Pacífico (C) – Rosario PB: Javier Tamaro

Pacífico (BB) – Comercial: Raúl Kerman.

TABLAS DE POSICIONES

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