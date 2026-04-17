Liga del Sur: árbitros, horarios y canchas de los partidos de este fin de semana en Primera División
La Liga del Sur confirmó los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor.
PRIMERA DIVISIÓN A
Libertad – Villa Mitre: Sergio Testa
Bella Vista – La Armonía: Franco Yatzky
San Francisco – Huracán: Lucas De Dios
Sporting – Liniers: Pablo Leguizamón.
PRIMERA DIVISIÓN B
Dublin – Tiro Federal: Lucas González.
Sansinena – Olimpo: Matías Islas.
Pacífico (C) – Rosario PB: Javier Tamaro
Pacífico (BB) – Comercial: Raúl Kerman.
TABLAS DE POSICIONES
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