El intendente de Córdoba dijo que el presidente Milei no será reelecto en 2027

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, sostuvo que Javier Milei no será reelecto en 2027 al considerar que el proyecto libertario “ya fracasó” y que “la aventura está teniendo un final terrible”.

En ese sentido, afirmó que “Cristina [Kirchner] no lo pudo dejar a Scioli, Macri le ganó”, que “Macri no le pudo ganar a Alberto Fernández” y que “Alberto [Fernández] no lo pudo dejar a Massa”, describió.

“Milei no va a ser reelecto”, sentenció, siguiendo con el análisis.

En esa línea, Passerini añadió que el Gobierno Nacional “está cumpliendo algunas de las predicciones más nefastas” y sentenció: “La aventura está teniendo un final terrible, donde están poniendo como variable de descarte a los jubilados y a las personas que tienen PAMI”. (Diario Clarín)