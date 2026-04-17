ATE ratifica el paro del próximo 24 de abril en el Servicio Meteorológico Nacional

Bajo el lema ‘Sin meteorólogos no hay seguridad aérea’, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó que el próximo viernes 24 de abril realizará un paro en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para rechazar el desguace del organismo y la amenaza de despidos.

Silvina Romero, integrante del cuerpo de delegadas de ATE en el SMN, explicó que “es un logro que se conozca a nivel nacional lo que sucede en el organismo” y ratificó que también se plegarán a la medida de fuerza que realizará el gremio nacional el próximo 21 de abril.

ATE advirtió que “la precarización, los despidos y el ajuste ponen en riesgo la circulación aérea”.

“Es importante recordar que los despidos anunciados por el Gobierno nacional afectarían al personal contratado de forma precarizada, bajo el artículo 9 y 1109, e implica el cierre de 40 estaciones meteorológicas emplazadas en distintos puntos del país, lo que afectará las mediciones nocturnas potenciando el riesgo del servicio aeronáutico”, señalaron desde el gremio.