Liga del Sur: los partidos de Primera División, lugares, horarios y árbitros

Entre mañana y el lunes se jugará la fecha seis del Torneo Clausura de Primera A y Primera B.

La Liga del Sur informó que no se permitirá la presencia de público visitante en los encuentros entre Sporting – Bella Vista y Olimpo – Huracán.

LOS ÁRBITROS DEL FIN DE SEMANA

PRIMERA DIVISIÓN A

Liniers Vs Libertad: Franco Páez.
Sporting Vs Bella Vista: Juan Aispuro.
Villa Mitre Vs San Francisco: Juan I. Miranda.
Olimpo Vs Huracán: Lucas De Dios.

PRIMERA DIVISIÓN B

Comercial Vs Dublin: Franco Yatzky.
Pacífico (BB) Vs Sansinena: Ariel Turcumán.
Tiro Federal Vs Pacífico (C): Carlos Bustamante.
La Armonía Vs Rosario PB: Adrián Paniagua

