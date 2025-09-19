Liga del Sur: los partidos de Primera División, lugares, horarios y árbitros

Entre mañana y el lunes se jugará la fecha seis del Torneo Clausura de Primera A y Primera B.

La Liga del Sur informó que no se permitirá la presencia de público visitante en los encuentros entre Sporting – Bella Vista y Olimpo – Huracán.

LOS ÁRBITROS DEL FIN DE SEMANA

PRIMERA DIVISIÓN A

Liniers Vs Libertad: Franco Páez.

Sporting Vs Bella Vista: Juan Aispuro.

Villa Mitre Vs San Francisco: Juan I. Miranda.

Olimpo Vs Huracán: Lucas De Dios.

PRIMERA DIVISIÓN B

Comercial Vs Dublin: Franco Yatzky.

Pacífico (BB) Vs Sansinena: Ariel Turcumán.

Tiro Federal Vs Pacífico (C): Carlos Bustamante.

La Armonía Vs Rosario PB: Adrián Paniagua