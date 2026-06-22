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Golazo HD

Liga del Sur: resultados de la fecha 13 y tablas de posiciones del Fútbol Femenino

De La Bahía Noticias

Este fin de semana se disputó la 13° fecha del Torneo Apertura de Fútbol Femenino de la Liga del Sur.

PRIMERA DIVISIÓN A

Villa Mitre 5 (Sol Menéndez Perrone -2-, Lucrecia Semper, Vera Moggia y Morena Bouven) – Bella Vista 0

Sporting 2 (Alexia Villani y Sofía Mattos)- La Armonía 1 (Aixa Bruzzone)

Tiro Federal 4 (Abril Sáenz -2-, Daiana Uzidinger y Camila Odriozola) –  Libertad 1 (Julieta Banegas)

STMBB Vs AEC no se presentó al partido.

PRIMERA DIVISIÓN B

San Francisco 0 – SPIQPYA 1 (Renata Segovia)

Liniers 7 (Agustina Borda -2-, Iara Schwab -2-, Aylén Márquez, Paz Cutrín e Isabella Pezzutti)- Pacífico C 0

Rosario PB 9 (Mariela Sollosky -2-, Celeste Medina -2-, Valentina Cavalli, Juliana Ruiz, Ayelén Zeballos, Barbara Aguirre y Carolina Díaz) – Huracán 2 (Amma Obes Gago)

Sansinena 0 – Estrella de Oro 0

Fecha Libre: Olimpo.

TABLA DE POSICIONES

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