Liga del Sur: resultados de la fecha 13 y tablas de posiciones del Fútbol Femenino
Este fin de semana se disputó la 13° fecha del Torneo Apertura de Fútbol Femenino de la Liga del Sur.
PRIMERA DIVISIÓN A
Villa Mitre 5 (Sol Menéndez Perrone -2-, Lucrecia Semper, Vera Moggia y Morena Bouven) – Bella Vista 0
Sporting 2 (Alexia Villani y Sofía Mattos)- La Armonía 1 (Aixa Bruzzone)
Tiro Federal 4 (Abril Sáenz -2-, Daiana Uzidinger y Camila Odriozola) – Libertad 1 (Julieta Banegas)
STMBB Vs AEC no se presentó al partido.
PRIMERA DIVISIÓN B
San Francisco 0 – SPIQPYA 1 (Renata Segovia)
Liniers 7 (Agustina Borda -2-, Iara Schwab -2-, Aylén Márquez, Paz Cutrín e Isabella Pezzutti)- Pacífico C 0
Rosario PB 9 (Mariela Sollosky -2-, Celeste Medina -2-, Valentina Cavalli, Juliana Ruiz, Ayelén Zeballos, Barbara Aguirre y Carolina Díaz) – Huracán 2 (Amma Obes Gago)
Sansinena 0 – Estrella de Oro 0
Fecha Libre: Olimpo.
TABLA DE POSICIONES