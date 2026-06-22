Sigue la crisis en el comercio: “Estamos sosteniendo una crisis histórica”

María José Planes, comerciante, y Facundo Borri, vicepresidente de la Cámara de Comercio local, hablaron en ContraReloj por De La Bahía, sobre la crisis que atraviesa el sector comercial.

La comerciante destacó que ella quiso volver a apostar a abrir un local para estar en contacto con el cliente, pero que “ya no consumen cara a cara porque no vienen” y siguen comprando en redes.

Ambos coincidieron en que “no solo es triste ver locales cerrados”, sino que “no tener dónde estacionar tampoco ayuda” y que siguen pidiendo rever el sistema de las bicisendas.

Borri agregó que dentro de lo más urgente que tiene está el tema de los embargos: “Es lo que más preocupa, porque encima que estamos sosteniendo una crisis histórica, nos embargan y la gente que cierra queda endeudada”.

“Estamos hablando con el municipio para que se haga una moratoria, para que quienes estén endeudados tengan algún beneficio en tasas”, afirmó y sostuvo que “tenemos que tratar de sacar el comercio adelante” y que “no podemos quedarnos de brazos cruzados”.