El ARA Almirante Irízar abre sus puertas en el puerto de Bahía Blanca

El ARA Almirante Irízar, uno de los buques más emblemáticos de la Armada Argentina, abrirá sus puertas a la comunidad en el puerto de Bahía Blanca.

Los visitantes podrán subir a bordo y conocer las características y el funcionamiento de esta histórica embarcación. La visita será con entrada libre y gratuita el sábado y domingo, de 10 a 18, en el Sitio 21.

El ingreso será por el acceso de Vélez Sarsfield, donde estará señalizado el recorrido hasta el buque.

El ARA Almirante Irízar, perteneciente a la Armada Argentina, fue construido en 1977 en los Astilleros Wärtsilä, en Helsinki, Finlandia.

El 15 de diciembre de 1978 fue entregado al país y recibió el Pabellón Nacional. Su madrina fue la señora María Celia Villanueva de Fraga, y en marzo de 1979 Tandanor le obsequió su pabellón de guerra.

Desde entonces, el rompehielos ha participado año tras año en el abastecimiento de las bases antárticas argentinas y de otros países, consolidándose como el buque insignia de la Fuerza Naval Antártica.

La visita representa una oportunidad única para que el público conozca de cerca una pieza clave de la presencia argentina en la Antártida, su historia y su rol estratégico.