La Justicia sumará los videos de Jesica Cirio con fajos de dólares a la causa contra Insaurralde

La difusión de los videos donde se ve a Jesica Cirio mostrando fajos de dólares en efectivo escondidos en un vestidor reavivó la causa donde se investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que comenzó hace tres años, tras el yategate.

El caso se originó a fines de septiembre de 2023, tras la difusión de un video que mostraba a Insaurralde a bordo del yate “Bandido” en Marbella, España, junto a la modelo Sofía Clerici.

El entonces jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof renunció pocas horas después de la filtración, que ocurrió en la previa de las elecciones nacionales. La causa se inició días después con foco en el análisis patrimonial del exfuncionario, así como la trazabilidad de bienes y movimientos de dinero vinculados al viaje, cuyo costo superó los 41 mil euros más gastos en dólares.

El último movimiento de esta causa se registró en marzo de este año cuando comenzó el peritaje sobre los bienes de Insaurralde. El objetivo central es determinar si el patrimonio y el nivel de gastos de Insaurralde pueden ser justificados con los ingresos que percibía como funcionario público.

Los fiscales sostienen que existe una fuerte desproporción y ya solicitaron su declaración indagatoria, junto a otras personas investigadas como presuntos testaferros.

El peritaje apunta a reconstruir en detalle la evolución patrimonial de los involucrados. Entre otros aspectos, se investigarán los viajes al exterior realizados por Insaurralde, la compra, refacciones y gastos de una vivienda en un country de San Vicente. Este domicilio, que compartió con Cirio cuando eran pareja, fue uno de los allanados este domingo.

Una vez concluido, la Justicia tiene previsto requerir a la defensa de Insaurralde una justificación patrimonial detallada.

El año pasado, Clerici declaró ante la justicia y pidió ser sobreseída, al sostener que trabaja como “acompañante de viajes” y denunció “haber sido cosificada como mujer”.

Luis Armella, el juez que lleva adelante la causa, ordenó allanamientos tras la viralización de los videos y adelantó que serán incorporados al expediente y se prevén peritajes para determinar el monto aproximado del dinero exhibido.

Esto podría complicar la situación de Insaurralde ya que sería dinero sin declarar que no estaba bajo el radar de la justicia. En caso que los videos prosperen como nuevas pruebas, Insaurralde deberá explicar su origen y por qué estaba guardado el vestidor de su domicilio. (TN)