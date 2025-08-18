Liga del Sur: se puso en marcha el Torneo Clausura de Fútbol Senior

Con el regreso de Villa Mitre como novedad y un nuevo formato de competencia, comenzó esta noche el certamen clausura de Fútbol Senior.

Tiro Federal se adjudicó el primer tramo del año y buscará repetir el éxito para alzarse con el título de la categoría.

Respecto al Apertura, Villa Mitre reaparece en escena y ya no estará Rosario PB.

Además, se incorporan nuevas glorias y, a diferencia del Apertura, ya no habrá zonas de competencia.

Ahora y con el nuevo formato, se medirán todos contra todos a una sola rueda.

Todos los encuentros se llevan a cabo en la Academia del Sur, el centro formativo que se ubica en Hipólito Yrigoyen 4057.