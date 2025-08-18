La Provincia anunció un aumento en los programas para personas con discapacidad

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, encabezó junto a los ministros de Gobierno Carlos Bianco y de Seguridad Javier Alonso, una conferencia de prensa en la que presentó un paquete de medidas sociales impulsadas por la cartera a su cargo. El eje central estuvo puesto en el fortalecimiento de los programas destinados a personas con discapacidad.

El anuncio implica un 100% de aumento en los peculios (incentivos) que perciben los trabajadores de los talleres protegidos y un 40% de incremento en las becas de todos los programas vinculados a centros de día, hogares, actividades ecuestres y Vida en Comunidad, alcanzando a un total de 7.000 destinatarios en toda la Provincia. Los talleres protegidos son espacios destinados a la inclusión laboral de personas con discapacidad que no acceden a un empleo.

“Es un aumento histórico en los programas y las políticas dirigidos a las personas con discapacidad”, destacó Larroque en cuanto al impacto de la medida, y añadió: “Estos anuncios eran muy esperados por todas las personas que son destinatarias de estos programas” y resaltó que esta medida “implica un esfuerzo sustancioso para el Estado provincial pero es una decisión del gobernador Axel Kicillof que, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, sustenta y acompaña a las personas con discapacidad y a todos los sectores que más necesitan el acompañamiento del Estado.”

Además, el ministro anunció una nueva línea de créditos del Fideicomiso Fuerza Solidaria destinada a talleres protegidos, con préstamos de hasta $150 millones a tasa subsidiada y plazos de hasta 60 meses. También detalló la incorporación de equipamiento específico del SAE en escuelas de educación especial, alcanzando a más de 75.000 estudiantes en 1.700 instituciones de la Provincia.

“Todos sabemos lo que está pasando en la Argentina, lo que está ocurriendo particularmente con la provincia de Buenos Aires en un marco de asfixia financiera que no impide, en base a una buena administración, una definición clara de las prioridades, a diferencia de lo que ocurre con el gobierno nacional y el tratamiento que se le está dando a las personas con discapacidad”, subrayó Larroque.

Detalle de los aumentos

Talleres Protegidos

• Peculio al trabajador, pasa de $27.735 a $55.470 (+100%)

• Beca al espacio pasa de $37.199 a $52.079 (+40%)

Vida en Comunidad

• Beca: de $257.895 a $361.053 (+40%)

Actividades Ecuestres

• Beca: de $27.555 a $38.577 (+40%)

Centros de Día

• Beca de $38.571 a $53.999 (+40%)

Hogares para Personas con Discapacidad

• Beca: de $214.913 a $300.999 (+40%)

La medida anunciada por la Provincia coincidió con el fallo del Juzgado Federal de Campana que declaró inconstitucional el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad (Decreto 534/2025), que ordenó aplicar la Ley 27.793 para garantizar financiamiento a programas y prestaciones, y subrayó la obligación del Estado de brindar protección reforzada a niños y niñas con discapacidad.