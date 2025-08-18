Cortarán el suministro de agua en un sector de Bahía Blanca

El martes 19 se realizarán trabajos a cargo de terceros ajenos al servicio en Yapeyú y Quiroga, en Bahía Blanca, informó la empresa Absa.

Para garantizar el progreso de las tareas, deberá interrumpirse el suministro de agua en el sector comprendido por las calles Pilmaiquen, Alfonsín, Cabrera y Tres Sargentos.

Una vez finalizada la intervención, se restablecerá el servicio y su normalización será paulatina.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias afectadas, realizar las reservas a su alcance, y cuidar el agua de red disponible limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.