Lluvia en Bahía: vecinos de Los Olivos confirman que adelantan el corte de ruta
Los vecinos del barrio Los Olivos adelantaron la decisión de cortar la ruta (José Hernández y Pigüé) por las complicaciones que produjo la lluvia en ese sector de Bahía Blanca.
La manifestación se iba a realizar el sábado, pero las precipitaciones de esta madrugada generaron más daños en un lugar muy afectado por las tormentas del pasado martes.
Marilyn, una vecina del barrio, confirmó a DE LA BAHÍA que el agua estaba llegando a la puerta de su casa, a pesar de los trabajos realizados ayer por la comuna.
