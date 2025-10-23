jueves, octubre 23, 2025
DestacadasLocales

El SMN mantiene el alerta amarillo para este jueves en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que mantiene el alerta amarillo por tormentas para la mañana y la tarde de este jueves.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, y se espera abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

