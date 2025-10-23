El SMN mantiene el alerta amarillo para este jueves en Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que mantiene el alerta amarillo por tormentas para la mañana y la tarde de este jueves.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, y se espera abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.