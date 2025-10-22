Prisión preventiva para la pareja que sustrajo un vehículo estacionado en la vía pública

A pedido de la fiscal Marina Lara, la jueza Marisa Promé -a cargo del Juzgado de Garantías N.º 4- ordenó convertir en prisión preventiva la detención de Marcos Damián Sáenz Valiente y Griselda Elizabeth Aguilera, acusados de sustraer elementos y llevarse un auto que estaba estacionado en la calle.

A través de las tareas investigativas, desde la fiscalía se lograron recolectar diversos elementos de prueba para determinar lo sucedido y la vinculación de la pareja con el hecho, lo que permitió que la jueza otorgara la medida cautelar.

Según la causa, el pasado 23 de setiembre, Sáenz Valiente y Aguilera abrieron la puerta del conductor de un Fiat Uno Fire, que se encontraba estacionado en calle Viamonte al 600 de Bahía Blanca para sustraer una bolsa con ropa perteneciente a la propietaria del auto, mientras la mujer observaba los movimientos para que el hecho se pudiera consumar, y se dieron a la fuga.

Más tarde, ambos regresaron y al tiempo que el hombre ponía en marcha el auto, la mujer subió del lado del acompañante, para luego ambos retirarse a bordo del vehículo por calle Viamonte en sentido descendente, apoderándose en forma ilegítima del automóvil, lo que captado por las cámaras del CeUM (Centro Único de Monitoreo).

Aguilera y Sáenz Valiente están imputados de los delitos de hurto y hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública.