Piden información a la Dirección de Hidráulica sobre las obras que se realizan en el canal Maldonado

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca le pidió información al Departamento Zona VI (Bahía Blanca) de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires sobre las obras hidráulicas, gestión del riesgo y sistemas de alerta temprana que se realizan en la ciudad.

Dentro del requerimiento se solicitan datos sobre el estado de las obras previstas para el reacondicionamiento del canal Maldonado, incluyendo proyecto ejecutivo y grado de avance, y sobre la existencia de otros proyectos de infraestructura relacionados a la gestión de los recursos hídricos previstos para Bahía Blanca.

El Deliberativo también pidió información sobre la situación de nuevos proyectos de sistemas de alerta temprana, la posible conexión de los mismos con otros sistemas existentes y la previsibilidad del desarrollo de estudios relacionados a la gestión del riesgo de desastres a nivel provincial y/o regional.

Según la resolución 52/2026, “el acceso a esta información permitirá fortalecer el trabajo institucional y contribuir a la planificación de políticas públicas en materia ambiental y de gestión del riesgo”.