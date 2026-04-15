Pesimismo en Brasil: solo un 29% de los hinchas cree que la Selección ganará el Mundial

La afición brasileña nunca fue tan pesimista en relación a las posibilidades de su selección: sólo un 29 % de la «torcida» cree que la ‘Canarinha’ va a regresar del Mundial con el trofeo de campeón, según una encuesta divulgada este miércoles, a dos meses de la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Ese número contrasta con el 54 % de los que tenían fe en Catar 2022 o el 48 % en vísperas de Rusia 2018 y está a una distancia aún mayor del 68 % previo al Mundial de 2014, en el que Brasil era anfitrión, o de la euforia que precedió a la edición de 2006 (83 %), cuando el equipo -entonces con Ronaldo, Ronaldinho y Adriano- defendía el título.

La encuesta, llevada a cabo por la reputada firma Datafolha, muestra que casi la mitad de los aficionados, un 44 %, cree que Brasil no pasará de cuartos de final, mismo resultado de Catar 2022.

Los más pesimistas, un 14 %, vaticinan una eliminación prematura en la fase de grupos, en la que Brasil se verá las caras con Marruecos, Haití y Escocia.

El pesimismo de los brasileños ha aumentado en los últimos meses. En julio de 2025, poco después de la llegada del técnico Carlo Ancelotti, un 33 % confiaba en el sexto título mundial y desde entonces, el índice ha caído cuatro puntos.

Desde esa última encuesta, Brasil ha perdido tres partidos, contra Bolivia, Japón y Francia; ha empatado un amistoso contra Túnez y ha ganado otros cuatro encuentros.

Como principal alternativa a la selección ‘verdeamarela’ en el Mundial, los brasileños ven como posible campeona a Francia (17 %), seguida de Argentina -ganadora en Catar 2022- y Alemania (4 %) y otorgan un 1 % a Portugal, España, Inglaterra y Estados Unidos. (EFE)