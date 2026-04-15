Detienen a una mujer que vendía droga en la Plaza Rivadavia

El Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó la detención de Mariela Agunin, una mujer acusada de vender droga en la Plaza Rivadavia.

En el marco de una investigación realizada por el fiscal Mauricio Del Cero, integrantes de la Delegación de Drogas Ilícitas y de la Fiscalía Nº9 concretaron el allanamiento y la aprehensión de la mujer en Francisco de Salvo al 4.000 del barrio Villa Belgrano.

La causa se inició el día 9 de enero de 2025 cuando personal policial de la U.P.P.L. (Unidad de Policía de Prevención Local) se encontraba realizando patrullaje a pie por la plaza céntrica y observó a una mujer que le entregaba un envoltorio a otra en la intersección de las calles Chiclana y Alsina.

De esa manera, procedieron a interceptarlas y lograron determinar que el envoltorio en cuestión contenía marihuana, por lo que se decidió secuestrar los teléfonos celulares de ambos personas.

Con el aporte de las cámaras de seguridad del Centro Único de Monitoreo (CeUM), se pudo comprobar la situación detectada por los uniformados, donde se observa en forma clara la entrega de droga por parte de Agunin a la compradora.

Del análisis de la telefonía celular, se comprobó que la investigada había recibido -por intermedio de transferencia bancaria- la suma de 35.000 pesos a cambio del envoltorio con marihuana. Además, se detectaron otras operaciones similares de venta con fechas anteriores.

La mujer será indagada mañana en sede fiscal por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por ser cometida en un lugar de esparcimiento público, delito que prevé una pena en expectativa que oscila entre los 6 y los 20 años de prisión.