Lluvias: desde Villarino piden circular con precaución por la ruta 3

El Municipio de Villarino alertó sobre acumulación de agua sobre la ruta nacional Nº3, a la altura del kilómetro 708, en dirección a Bahía Blanca.

Se detalló que en el lugar se registran importantes anegamientos que ya generaron situaciones de riesgo para los conductores.

La zona presenta encharcamientos significativos, producto de las lluvias registradas en las últimas horas, lo que derivó en maniobras peligrosas. Incluso, se informó que un vehículo estuvo a punto de despistarse.

Ante este escenario, desde el Municipio solicitaron a quienes deban transitar por el sector extremar las precauciones, reducir la velocidad y respetar la señalización vial, a fin de evitar siniestros.