Suspenden las clases del turno mañana en Monte Hermoso por las lluvias
La Jefatura Distrital de Educación de Monte Hermoso informó la suspensión de las actividades presenciales durante el turno mañana debido a las precipitaciones y al estado de las calles que dificulta el acceso a las instituciones.
La medida alcanza a toda la comunidad educativa y se adoptó con el objetivo de resguardar a alumnos, personal docente y no docente.
Las autoridades indicaron que la información sobre el turno tarde será comunicada a través de los canales oficiales.
Comentarios