Lo arrestaron por golpear y dispararle a un hombre en la vía pública

Un hombre de 35 años sufrió lesiones leves luego de un violento episodio ocurrido el jueves por la noche en Don Bosco al 3900.

El hecho se produjo alrededor de las 23:10 cuando personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre disparos frente a un hombre en la vía pública.

Al arribar, los efectivos se entrevistaron con Fernando Molina (35), quien relató que fue agredido por otro hombre, quien le propinó un golpe en el rostro y luego efectuó dos disparos con un arma de fuego.

Según indicó la víctima, ninguno de los proyectiles logró impactarlo, mientras que el agresor se habría retirado del lugar a bordo de una camioneta Ford EcoSport de color negro.

A partir de los datos aportados y con la colaboración del Centro Único de Monitoreo, los uniformados localizaron el vehículo en la zona de Aguaribay al 2400, donde identificaron a cuatro hombres.

En el procedimiento fueron demorados Braian Kapriel Biliansky (25), Facundo Juan Pablo Mella (27) y Fernando Ezequiel Quezada Resch (29), en el marco de una averiguación de identidad y medios de vida.

En tanto, Jonathan Oscar Barciocco Biliansky (27) fue aprehendido bajo la carátula de lesiones leves y abuso de arma de fuego.