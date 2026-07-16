jueves, julio 16, 2026
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Londres: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas sin duda lo son”

De La Bahía Noticias

El Gobierno británico reiteró este jueves su petición a la FIFA de investigar si la selección argentina infringió las normas al desplegar una pancarta reivindicando la soberanía de las islas Malvinas tras derrotar a Inglaterra en la semifinal del Mundial, y subrayó su apoyo a los habitantes del archipiélago situado en el Atlántico Sur.

“Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son”, dijo a los medios la portavoz del primer ministro, Keir Starmer.

“Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas”, que están bajo soberanía británica desde 1833, señaló.

En 2013, los habitantes de las Malvinas se pronunciaron en un referéndum abrumadoramente (92 % de los votos) en favor de permanecer bajo soberanía británica.

La portavoz gubernamental añadió hoy que, frente al reclamo de soberanía de Argentina, el compromiso del Reino Unido “nunca flaqueará”.

Previamente, el ministro de Ciencia, Peter Kyle, había declarado a la emisora BBC que el gesto de ayer de los futbolistas “fue totalmente inapropiado” y apuntó que “la política debe mantenerse al margen del fútbol”.

“Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”, manifestó el ministro, que recordó que “uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol”. (EFE)

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