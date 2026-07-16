jueves, julio 16, 2026
DestacadasNacionales

Milei: “Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático”

De La Bahía Noticias

El presidente Javier Milei habló este jueves sobre la bandera que sostuvieron algunos jugadores de la Scaloneta, que rezaba “las Malvinas son argentinas”, y consideró que “es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente valido que ellos se quieran expresar y lo hagan”.

Sin embargo, sostuvo que “es un partido de fútbol, así lo entendió el director técnico, los veteranos”, y marcó que “las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar en el plano diplomático”.

En ese sentido, destacó los “avances enormes en la temática en el último tiempo, con el accionar de (el ex canciller Gerardo) Werthein y (el ministro Pablo) Quirno, los acercamientos a Estados Unidos, que han permitido que la ONU obligara a Inglaterra a negociar con nosotros”.

Comentarios

You May Also Like

Médicos de terapia intensiva califican de “éxito rotundo” a la política sanitaria argentina

Debora Pedreira

El Presidente anunciará beneficios para el sector automotor

Debora Pedreira

Carne: acuerdo entre el gobierno y los exportadores para frenar las subas

De La Bahía Noticias