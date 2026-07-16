Milei: “Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático”

El presidente Javier Milei habló este jueves sobre la bandera que sostuvieron algunos jugadores de la Scaloneta, que rezaba “las Malvinas son argentinas”, y consideró que “es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente valido que ellos se quieran expresar y lo hagan”.

Sin embargo, sostuvo que “es un partido de fútbol, así lo entendió el director técnico, los veteranos”, y marcó que “las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar en el plano diplomático”.

En ese sentido, destacó los “avances enormes en la temática en el último tiempo, con el accionar de (el ex canciller Gerardo) Werthein y (el ministro Pablo) Quirno, los acercamientos a Estados Unidos, que han permitido que la ONU obligara a Inglaterra a negociar con nosotros”.