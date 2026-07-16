Gracias a Lautaro, el Inter es el único club con presencia en las finales del Mundial desde 1982

Con el pase de Argentina a la final del Mundial, el Inter de Milán se convirtió en el único equipo en tener algún jugador en la final desde 1982, un récord que protagoniza este año, precisamente, uno de los héroes de la semifinal: Lautaro Martínez.

Desde el Mundial de España 1982, que ganó Italia en el Santiago Bernabéu, siempre ha habido al menos un futbolista del Inter en la final de la Copa del Mundo.

La racha, que alcanza ya doce ediciones consecutivas, convierte al conjunto ‘nerazzurro’ en el único club que ha mantenido representación en una final durante más de cuatro décadas, una continuidad que no pudo prolongar el Bayern Múnich, por medio de Inglaterra, con Harry Kane, ni de Francia, con Michael Olise.

La secuencia comenzó en la final del Mundial de 1982, disputada en Madrid, cuando Italia conquistó su tercer título al derrotar por 3-1 a la entonces Alemania Federal con cinco jugadores del Inter en la plantilla transalpina: Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali, Alessandro Altobelli, Ivano Bordon y Giuseppe ‘Beppe’ Marini.

Cuatro años después, Karl-Heinz Rummenigge representó al club italiano en la final de México 1986, perdida por Alemania Federal ante la Argentina de Diego Maradona.

En Italia 1990, los interistas Lothar Matthäus, Andreas Brehme y Jürgen Klinsmann formaron parte de la selección alemana que conquistó el título.

Y en Estados Unidos 1994, Nicola Berti integró la selección italiana que cayó en la tanda de penaltis frente a Brasil, mientras que en Francia 1998, la final enfrentó a dos jugadores del Inter: Youri Djorkaeff, con la selección anfitriona, y Ronaldo Nazário, con Brasil.

El delantero brasileño, histórico del Inter, se proclamó campeón del mundo cuatro años más tarde, en Corea y Japón 2002, cuando aún representaba al conjunto ‘nerazzurro’ en la que sería su última temporada en el club.

En Alemania 2006, Marco Materazzi fue el único futbolista del Inter convocado por Marcello Lippi y marcó el gol del empate en la final que Italia ganó a Francia en los penaltis.

Cuatro años después, Wesley Sneijder disputó la final con Países Bajos, que perdió frente a España.

En Brasil 2014, Rodrigo Palacio, Ricky Álvarez y Hugo Campagnaro representaron al Inter en la final que Argentina perdió ante Alemania.

Y en Rusia 2018, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic fueron finalistas con Croacia, derrotada por Francia.

La serie continuó en Catar 2022 con Lautaro Martínez, campeón del mundo con Argentina y líder del Inter, y se extenderá ahora hasta el Mundial de 2026, donde el delantero argentino volverá a disputar la final, esta vez frente a España, manteniendo vivo un récord sin precedentes para el club italiano.

Estos son los nombres que integran la lista:

– 1982 (España): Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali, Alessandro Altobelli, Ivano Bordon y Beppe Marini (Italia).

– 1986 (México): Karl-Heinz Rummenigge (Alemania Federal).

– 1990 (Italia): Lothar Matthäus, Andreas Brehme y Jürgen Klinsmann (Alemania Federal).

– 1994 (Estados Unidos): Nicola Berti (Italia).

– 1998 (Francia): Youri Djorkaeff (Francia) y Ronaldo (Brasil).

– 2002 (Corea del Sur y Japón): Ronaldo (Brasil).

– 2006 (Alemania): Marco Materazzi (Italia).

– 2010 (Sudáfrica): Wesley Sneijder (Países Bajos).

– 2014 (Brasil): Rodrigo Palacio, Ricky Álvarez y Hugo Campagnaro (Argentina).

– 2018 (Rusia): Marcelo Brozović e Ivan Perišić (Croacia).

– 2022 (Catar): Lautaro Martínez (Argentina).

– 2026 (Estados Unidos, México y Canadá): Lautaro Martínez (Argentina). EFE