martes, julio 21, 2026
Nacionales

Los senadores de La Libertad Avanza donarán el aumento de sus dietas

De La Bahía Noticias

El bloque de senadores de La Libertad Avanza, que conduce Patricia Bullrich, anticipó que donarán el aumento en sus dietas luego de que se conociera que recibirán 12 millones de pesos brutos por mes a partir de agosto.

El incremento se debe al acuerdo paritario alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos, consignó Parlamentario.

“Como ya lo han realizado con anterioridad, optarán por donar el aumento de sus sueldos, a entidades benéficas o instituciones públicas provinciales o las ya establecidas previamente por el mismo Senado”, señaló la bancada oficialista a través de un comunicado.

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