El IPS confirmó el cronograma de pago de julio

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires confirmó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a julio de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones sociales no contributivas.De acuerdo con lo informado por el organismo, los pagos comenzarán el jueves 30 de julio.

Ese día cobrarán los jubilados y pensionados cuyos documentos finalicen en 0, 1, 2 y 3, mientras que también percibirán sus haberes los beneficiarios de pensiones sociales no contributivas, sin distinción de la terminación del DNI.

En tanto, el viernes 31 de julio será el turno de los jubilados y pensionados con documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9, completando así el cronograma previsto para este mes.

Además, desde el Instituto de Previsión Social recordaron que el vencimiento del pago por ventanilla operará el 24 de agosto de 2026.