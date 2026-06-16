Luis Amore: “La realidad es más grave de lo que se ve”

El comerciante Luis Amore habló en ContraReloj por De La Bahía, sobre el cierre de comercios en lo que va del año a causa de la crisis económica.

“No sé si el Gobierno nacional tiene conciencia de que la mayoría de los comercios está en terapia intensiva. No hay un panorama claro sobre el futuro y eso no nos permite tomar decisiones”, sostuvo y agregó que “la realidad es más grave de que lo que se ve”.

Además, señaló que “en lo que va del año, las ventas solo alcanzan para pagar el alquiler y los sueldos, pero no les permite reponer mercadería, por lo cual el stock se va agotando”.

Amore afirmó que la realidad es que la gente usa el aguinaldo para pagar deudas más que para hacer comprar”.