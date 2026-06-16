Mundial 2026: el mensaje del municipio de Bahía Blanca para Lautaro Martínez a horas del debut argentino

El Gobierno municipal le deseó “muchos éxitos” a Lautaro Martínez, a horas del debut argentino en el Mundial 2026

“Hay talentos que nacen en Bahía Blanca y llegan a lo más alto del mundo. Hoy volvemos a alentar a la Selección Argentina y, como siempre, a nuestro embajador más goleador: Lautaro Martínez”, señaló el municipio en su cuenta de X.