miércoles, junio 17, 2026
DestacadasLocales

Mundial 2026: el mensaje del municipio de Bahía Blanca para Lautaro Martínez a horas del debut argentino

De La Bahía Noticias

El Gobierno municipal le deseó “muchos éxitos” a Lautaro Martínez, a horas del debut argentino en el Mundial 2026

“Hay talentos que nacen en Bahía Blanca y llegan a lo más alto del mundo. Hoy volvemos a alentar a la Selección Argentina y, como siempre, a nuestro embajador más goleador: Lautaro Martínez”, señaló el municipio en su cuenta de X.

Comentarios

You May Also Like

Otra búsqueda laboral abierta en Bahía: cómo postularse

De La Bahía Noticias

Una persona murió en un choque en la ruta 85

De La Bahía Noticias

Médicos bonaerenses nucleados en Cicop piden convocatoria a paritaria

De La Bahía Noticias