Lula advirtió a Milei: “Que nadie de fuera intente interferir en nuestras elecciones”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este sábado cualquier intento de injerencia extranjera en las elecciones brasileñas al afirmar que cualquiera que intente influir en el proceso electoral brasileño “recibirá una paliza”, al participar durante un discurso en la convención que lanzó oficialmente la candidatura del exministro de Hacienda Fernando Haddad (PT-SP) a gobernador de San Pablo.

El discurso de Lula se produjo en simultáneo con la presencia del presidente Javier Milei en el acto del Partido Liberal (PL) que proclamó a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial.

Durante esa actividad, el mandatario argentino lanzó duras críticas contra el gobierno brasileño y cuestionó las políticas económicas de la administración del líder del Partido de los Trabajadores.

“Que nadie de fuera intente interferir en nuestras elecciones. No soy de fanfarronear, no me gusta decir lo que no puedo hacer, pero les diré algo que he tenido desde que nací, algo que aprendí de una madre analfabeta: caminar con la cabeza bien alta, tener vergüenza y carácter que no se encuentran en los centros comerciales, no se encuentran en el Mercado Libre. El carácter y la vergüenza son innatos, se aprenden de padre y madre”, apuntó Lula, según publicó el medio local Metrópoles.