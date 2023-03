Mac Allister y el recuerdo de su charla dura con Scaloni: “Tuvo los huevos para decirme la verdad”

El mediocampista de la Selección argentina Alexis Mac Allister, quien se convirtió en una pieza clave del equipo que se coronó campeón del mundo en Qatar 2022, reveló detalles del Mundial, en el que tuvo la particularidad de ganarle un MVP a Lionel Messi, y destacó a Lionel Scaloni, entrenador que lo sumó al exitoso ciclo.

“Mi primer recuerdo de la Selección no es muy bueno… Hablando sobre esa fecha de Eliminatoria (primera jornada rumbo a Qatar 2022), llego a la Argentina, era el arranque de la Eliminatoria, nos tocó con Ecuador de local y con Bolivia de visitante. Cuando llega el partido de Ecuador, un día antes me agarra Leo Scaloni y me dice que iba a tener la posibilidad de jugar de titular, que me veía muy bien y que quería que juegue de titular antes del último entrenamiento”, reveló el futbolista del Brighton and Hove Albion.

En el mismo sentido, agregó: “Pasó el entrenamiento, llegó el día del partido y Alexis afuera. En ese momento fue un poco de frustración, después fuimos a Bolivia y me tocó ir al banco. Después de un tiempo tuve la oportunidad de hablar con él y me dijo que si bien me había dicho antes que me quería poner de titular en el entrenamiento no me había visto bien, pensaba que no estaba de la mejor manera y terminó dejándome afuera. Quizás fue un momento que no estuvo tan bueno, pero a la vez me ayudó muchísimo a mi a saber que tenía que estar al cien por cien”.

Posteriormente, en diálogo con AFA Estudio, fue consultado sobre su relación con el entrenador Scaloni, y no dudó: “Yo siempre resalté más que nada lo humano. En esta profesión decir la verdad es algo muy importante y como conté antes él se acercó a mi y tuvo los huevos para decirme la verdad y que no estaba bien en ese momento. Yo siempre de él remarqué muchísimo esa parte. Después obviamente soy muy agradecido por la confianza que siempre me dio adentro de la cancha”.

Por otra parte, Mac Allister hizo hincapié en el Mundial de Qatar 2022, y habló sobre la particularidad de haber sido el único jugador de la Selección argentina en ganar un MVP durante el certamen además de Messi.

“A mi cuando lo gané me preguntaron a quien se lo daría y la verdad que se lo daría a Leo. Todos saben lo importante que es para nosotros y todas las cosas que hace adentro de una cancha, es muy difícil no darselo. Pero la verdad que también hubo actuaciones muy buenas, creo que Leo también lo nombró a Juli en el partido con Croacia, que tranquilamente lo podría haber ganado. Todos se lo hubieran dado a Leo en todos los partidos, pero el equipo tuvo grandes actuaciones”, aseguró.

Por último, el mediocampista contó cuáles son los “tesoros” del Mundial que conserva: “Tengo la del debut con México, tengo la de Polonia creo que fue el primer gol y después tengo la de la final, las dos de la final. Las demás si las regalé, a familia, amigos… Pero me quedé con esas tres que sentía que eran un poco las más importantes”.

