martes, mayo 26, 2026
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Machu Picchu corre el riesgo de perder el título de Maravilla del Mundo

De La Bahía 915

El santuario inca de Machu Picchu, en Perú, tiene problemas que afectan su conservación y gestión turística que le podrían dejar fuera del listado de Nuevas 7 Maravillas del Mundo, alertó este lunes la organización encargada de conceder y mantener el estatus, New7Wonders.

En un duro comunicado dirigido al pueblo peruano y a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la organización advirtió que “no se ha registrado ningún progreso” respecto a los problemas que amenazan la credibilidad y la conservación de la ciudadela inca

Según New7Wonders, los riesgos ya denunciados en septiembre de 2025 permanecen sin cambios y se ven agravados por la “casi parálisis político-administrativa” que atraviesa Perú

La entidad criticó la ausencia de una estrategia eficaz para la protección del sitio arqueológico, que en los últimos años estuvo en el centro de polémicas relacionadas con la gestión de los flujos turísticos, la venta de entradas y la sostenibilidad del santuario histórico

La organización anunció además que se contactó con ambos candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial para discutir soluciones concretas, y advirtió que “el statu quo y la inacción ya no serán aceptables”

Finalmente, New7Wonders instó al próximo gobierno peruano a convertir Machu Picchu en un modelo internacional de gestión y conservación del patrimonio cultural (ANSA)

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