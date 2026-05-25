México dice que acepta acoger a Irán en el Mundial 2026

México aceptó que Irán establezca su campamento base en el país ante los problemas migratorios que enfrenta para pernoctar en Estados Unidos durante el Mundial de fútbol de 2026, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Irán, que disputará sus tres partidos de la primera fase en canchas estadounidenses, anunció el sábado que obtuvo el aval de la FIFA para acampar en territorio mexicano y así sortear los problemas de visado que enfrenta.

“Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar”, explicó la mandataria en su conferencia de prensa matutina. “Entonces nos preguntaron: ‘¿Pueden pernoctar en México? Dijimos sí, sin problema'”.