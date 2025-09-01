Maduro dice estar listo para “lucha armada” si Venezuela es invadida por EEUU

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que se encuentra preparado para pasar a la “lucha armada” en caso de que su país sea invadido por Estados Unidos, tras el despliegue militar anunciado por Washington en aguas del Caribe que Venezuela ve como una “amenaza”.

“Nosotros estamos en un periodo especial de máxima preparación y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país, nos toque o no nos toque”, dijo Maduro a periodistas.

“Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela”, añadió. (AFP)