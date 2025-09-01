Audios: la ministra Bullrich dijo que el Gobierno nacional está en estado de “indefensión”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vinculó los audios filtrados donde se escucha la voz de Karina Milei a una “impresionante maniobra de inteligencia” y sostuvo que el Gobierno está en “estado de indefensión” porque dijo que fueron tomados dentro de Casa Rosada.

Bullrich comentó a Radio Rivadavia que en las reuniones de Gabinete “ningún funcionario entra con el teléfono”, por lo que afirmó que “hay algo más”, sobre la manera en que se filtraron los audios de Karina Milei.

“Esta operación de inteligencia, que es grabar en la misma sede del Poder Ejecutivo, en la Casa Rosada, es algo que nos pone en una situación de indefensión de todos los ciudadanos”, añadió.

“Nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dólar, todo es en contra el Gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos, no nos dejan hacer una campaña tranquila y en paz para difundir las ideas y ahora nos tiran audios grabados en la propia Casa Rosada”, remarcó la ministra de Seguridad.

“Esto es algo realmente inédito, increíble”, aseguró Bullrich, a la vez que mostró preocupación por el modo en que se habrían obtenido las grabaciones en las que aparecen funcionarios y asesores de Javier Milei. (Diario Clarín)