miércoles, julio 22, 2026
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Mañana aumenta el pasaje de colectivo: los nuevos valores

De La Bahía Noticias

A partir de mañana, miércoles 23, se hará efectivo el nuevo valor de las tarifas del sistema del transporte público urbano, según lo establecido por la ordenanza 22363, decreto 1199/2026.

Las nuevas tarifas son las siguientes:

TARIFA PLANA

1° Sección: $1941,51
2° Sección: $2175,70
Cerri: $2292,66
Cabildo: $3679,83

PASAJERO FRECUENTE A

1° sección: $1164,91
2° sección: $1305,42
Cerri: $1375,60
Cabildo: $2207,90

PASAJERO FRECUENTE B

1° sección: $1456,13
2° sección: $1631,78
Cerri: $1719,50
Cabildo: $2759,87

ESCOLARES INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO

1° sección: $970,75
2° sección: $1087,85
Cerri: $1146,33
Cabildo: $1839,91

ATRIBUTOS SOCIALES

1° sección: $873,68
2° sección: $979,07
Cerri: $1031,70
Cabildo: $1655,92

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sin costo

PASAJE COMBINADO

En el Boleto Combinado, que permite utilizar dos líneas en el lapso de una hora, el segundo pasaje es gratuito.

A quienes alcanza los atributos Sociales:

* Jubilados y/o pensionados
* Personal del Trabajo Doméstico
* Veteranos de la Guerra de Malvinas
* Monotributistas Sociales
* Beneficiarios de:
* Asignación Universal por Hijo
* Asignación por Embarazo
* Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo
* Seguro por desempleo
* Seguro de Capacitación y Empleo
* Programa Promover Igualdad de Oportunidades
* Programa PROGRESAR
* Programa Volver al Trabajo
* Programa Acompañamiento Social
* Pensiones No Contributivas.

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