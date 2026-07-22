Mañana aumenta el pasaje de colectivo: los nuevos valores
A partir de mañana, miércoles 23, se hará efectivo el nuevo valor de las tarifas del sistema del transporte público urbano, según lo establecido por la ordenanza 22363, decreto 1199/2026.
Las nuevas tarifas son las siguientes:
TARIFA PLANA
1° Sección: $1941,51
2° Sección: $2175,70
Cerri: $2292,66
Cabildo: $3679,83
PASAJERO FRECUENTE A
1° sección: $1164,91
2° sección: $1305,42
Cerri: $1375,60
Cabildo: $2207,90
PASAJERO FRECUENTE B
1° sección: $1456,13
2° sección: $1631,78
Cerri: $1719,50
Cabildo: $2759,87
ESCOLARES INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO
1° sección: $970,75
2° sección: $1087,85
Cerri: $1146,33
Cabildo: $1839,91
ATRIBUTOS SOCIALES
1° sección: $873,68
2° sección: $979,07
Cerri: $1031,70
Cabildo: $1655,92
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Sin costo
PASAJE COMBINADO
En el Boleto Combinado, que permite utilizar dos líneas en el lapso de una hora, el segundo pasaje es gratuito.
A quienes alcanza los atributos Sociales:
* Jubilados y/o pensionados
* Personal del Trabajo Doméstico
* Veteranos de la Guerra de Malvinas
* Monotributistas Sociales
* Beneficiarios de:
* Asignación Universal por Hijo
* Asignación por Embarazo
* Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo
* Seguro por desempleo
* Seguro de Capacitación y Empleo
* Programa Promover Igualdad de Oportunidades
* Programa PROGRESAR
* Programa Volver al Trabajo
* Programa Acompañamiento Social
* Pensiones No Contributivas.