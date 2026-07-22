Mañana aumenta el pasaje de colectivo: los nuevos valores

A partir de mañana, miércoles 23, se hará efectivo el nuevo valor de las tarifas del sistema del transporte público urbano, según lo establecido por la ordenanza 22363, decreto 1199/2026.

Las nuevas tarifas son las siguientes:

TARIFA PLANA

1° Sección: $1941,51

2° Sección: $2175,70

Cerri: $2292,66

Cabildo: $3679,83

PASAJERO FRECUENTE A

1° sección: $1164,91

2° sección: $1305,42

Cerri: $1375,60

Cabildo: $2207,90

PASAJERO FRECUENTE B

1° sección: $1456,13

2° sección: $1631,78

Cerri: $1719,50

Cabildo: $2759,87

ESCOLARES INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO

1° sección: $970,75

2° sección: $1087,85

Cerri: $1146,33

Cabildo: $1839,91

ATRIBUTOS SOCIALES

1° sección: $873,68

2° sección: $979,07

Cerri: $1031,70

Cabildo: $1655,92

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sin costo

PASAJE COMBINADO

En el Boleto Combinado, que permite utilizar dos líneas en el lapso de una hora, el segundo pasaje es gratuito.

A quienes alcanza los atributos Sociales:

* Jubilados y/o pensionados

* Personal del Trabajo Doméstico

* Veteranos de la Guerra de Malvinas

* Monotributistas Sociales

* Beneficiarios de:

* Asignación Universal por Hijo

* Asignación por Embarazo

* Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo

* Seguro por desempleo

* Seguro de Capacitación y Empleo

* Programa Promover Igualdad de Oportunidades

* Programa PROGRESAR

* Programa Volver al Trabajo

* Programa Acompañamiento Social

* Pensiones No Contributivas.