Marcelo Bielsa no será director técnico de Athletic Bilbao

Este viernes por la tarde se llevaron a cabo las elecciones en el Athletic Club de Bilbao, donde tres candidatos peleaban por un lugar para reemplazar a Aitor Elizegi, y uno de ellos era Iñaki Arechabaleta, quien ya tenía la confirmación de Marcelo Bielsa de que, en caso de ganar, el Loco se convertiría en el nuevo director técnico de conjunto vasco. Sin embargo, por la noche se conocieron los resultados y el nuevo máximo mandatario de la institución es Jon Uriarte.

Entre las 24 mesas más los votantes por correo hubo más de 22 mil sufragios y, con el 52% de los votos, Uriarte se impuso en los comicios, contra 33% de Arechabaleta y apenas 13% de Ricardo Barkala, y entonces Bielsa no estará al frente del Athletic luego de su paso entre 2011 y 2013, ya que el entrenador del vencedor es Ernesto Valverde, quien supo dirigir al Barcelona de Lionel Messi.

Además, Jon Uriarte no tuvo palabras de afecto para con el director técnico argentino, a quien acusó de ser “la típica persona de hacer grandes declaraciones de que me he visto 1500 partidos desde el año 1983 y hasta el Prebenjamín C; Ernesto no es de ese estilo. Yo creo que es una persona mucho más humilde y mucho más genuina, de las que hace las cosas y no tiene por qué contarlas y mostrarlas de cara a la galería”.

