Marcelo Polino contó el desaire que le hizo la China Suárez

Marcelo Polino ha presumido en varias oportunidades su amistad con la China Suárez; sin embargo, durante el Wandagate la famosa decidió no responderle los mensajes y ayer el periodista no tuvo filtros a la hora de hablar sobre cómo está su vínculo con la modelo.

El panelista de “Flor de Equipo” habló ayer en vivo para “Intrusos” y al ser consultado sobre qué tipo de comunicación tiene con la China Suárez, Marcelo Polino no dudó en ser completamente honesto y asegurar que no hay tanta cercanía entre ellos: “Es una amistad como la de un pariente que no ves nunca, salvo para un cumpleaños o cuando sucede una desgracia”.

Por otro lado, Marcelo Polino develó cuál fue la actitud de la China Suárez durante el Wandagate que le dio mucho para pensar: “Cuando ella se fue a España, me preguntó por qué no me iba y yo en un momento dudé de irme una semana; a la semana sucedió todo este escándalo y le escribí, obviamente. Me clavó el visto y nunca más me contestó“. Sin embargo, el periodista aseguró que lo que menos le gustó fue la manera en la que la actriz intentó retomar el contacto: “Yo quedo en el medio de toda esa situación hasta que estando el Miami el otro día, me escribió. Retoma el diálogo treinta días después con un mensaje de Instagram que ni siquiera abrí“.

Polino no quiso restarle importancia al complejo momento que puede estar pasando la China Suárez, pero no dejó de manifestar su incomodidad de acuerdo a lo sucedido: “Yo no soy un fanático que te escribo por Instagram. Tenés mi teléfono, llamame. No da. No leí el mensaje. La entiendo, no me quiero meter en su vida, en su dolor, en sus problemas… (Pero) Yo a la gente cuando la quiero, la quiero siempre“.

Además, el conductor concluyó: “Estará pasando un momento difícil, pero yo elijo que si me relaciono con alguien con quien tengo cierta intimidad y he hablado de cosas muy profundas en cierto momento, que me llame a mi teléfono y no que me mande un mensaje como si fuera un fanático por Instagram“. (Exitoina)

Comentarios

comentarios