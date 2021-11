Marcelo Polino se distanció de la China Suárez tras el Wandagate

Marcelo Polino es uno de los pocos amigos famosos que siempre ha respaldado a la China Suárez y la ha defendido en los numerosos escándalos amorosos en los que se vio involucrada.

De hecho, luego de que estallara el Wandagate, el periodista intentó darle una mano. “La verdad es que son opiniones (sobre lo que dicen de Suárez). Estamos en democracia como se dice siempre y cada uno puede opinar lo que quiera. Mucha gente opina sin saber, otra con pocos datos… Pero bueno, es un poco el juego mediático al que están expuestos todos los personajes de esta historia”, había dicho en diálogo con la revista Gente.

Luego de esto, Polino había contado que no pudo hablar con Suárez tras el escándalo con Mauro Icardi: “No la aconsejé, no le dije nada. Hablé con ella por última vez un par de días antes de que sucediera todo el escándalo, que ella estaba en Madrid, y hablamos de la ciudad porque yo tenía ganas de ir… Entonces ella me decía ‘venite, que se yo’ y después pasó todo esto y nunca más hablé”.

Por su parte, la noche de ayer, el periodista fue invitado al programa No es tan tarde y allí se animó a dar detalles sobre su amistad con la actriz: “Yo a Eugenia la conozco desde muy chiquita. Quedó esa amistad como ente parientes, que no te volviste a ver nunca más. Ella trabajaba en una novela de Underground y yo fui a hacer de Polino. Y yo tengo la edad de la madre, o sea que hice una buena onda con esta nena que era tremenda ya a los diez años“.

“Siempre quedó, te llamo para los cumpleaños, te llamo para Navidad, te llamo cuando nace un hijo. Una semana antes de que pasara todo esto ella estaba en España y hablamos. ¿Cómo estás? Muy bien, está re lindo Madrid. ¿Por qué no te venís una semana?, me dijo. Y te juro que pensé en hacerle caso”, continuó.

Finalmente, Polino cerró sobre el Wandagate: “Salta lo de Wanda, me clavó el visto y, hasta el día de hoy, ¡nunca más me contestó! Ni siquiera me dijo: Marce, te voy a contestar en el 2025 porque estoy pasando un momento tremendo. ¡Me clavó el visto! Eugenia si estás ahí, en Jujuy, contestá los mensajes“. (Revista Pronto)

