Martín Bossi habló de su estado de salud

Martín Bossi viajó a Uruguay para continuar la gira de su show Comedy Tour y luego de dos canciones debió cancelar su show. Tras la preocupación el humorista salió a aclarar lo que pasó.

Muy fiel a su estilo, con muchos chistes e ironía, Martín Bossi grabó un video para levar tranquilidad a todos los preocupados por su estado de salud.

“Quiero agradecerle a todo el publico de Uruguay, hermosos conmigo, tan pacientes, y a todos lo que se preocuparon por mi. No me pasó nada grave, no me descompensé, ni ambulancia, ni helicóptero. Ni el baterista me pegó con el palo y me agarró una contusión, ni vinieron los extraterrestres, nada de eso. Simplemente me quedé disfónico“, dice el comediante en el video que publicó en su cuenta de instagram.

“Tengo el pecho tomado, tomé frio y decidí no continuar con el espectáculo. La gente lo entendió, me estoy recuperando para la semana que viene hacer el sur, después Montevideo y seguir con esta gira que lleva tres meses“, agregó Bossi.

Y para terminar, el humorista hizo un chiste con su madre: “A mi madre que ya se fue a comprar ropa oscura para hacer mi última morada: ‘Mamá, estoy acá, no te puedo convencer que no me pasó nada´… Así que les agradezco por el amor y la preocupación, pero no pasó nada, me quedé sin voz, nada más eso“.

Fuente: Revista Pronto

