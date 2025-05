Martín Lousteau dijo que “el Gobierno nunca quiso que saliera Ficha Limpia”

Tras la votación negativa por ficha limpia, el senador Martín Lousteau apuntó contra el gobierno de Javier Milei y aseguró que “intentaron dar de baja el proyecto“.

“El Gobierno eligió a dos senadores poco conocidos que no iban a hablar ni a dar la cara para que finalmente no saliera, es una enorme hipocresía”, dijo este jueves.

En diálogo con Futurock, el funcionario de la Unión Cívica Radical (UCR) afirmó que no “le cabe ninguna duda” de que la votación fue una maniobra de la administración mileísta y consideró que el Gobierno “no cree en ficha limpia, más allá de lo que digan en público”.

“Milei, que cada vez que pasa algo en el Senado arranca con una agresividad enorme y con nombre y apellido a señalar a los que no le gustan, ayer no dijo nada, solo dijo que fue lamentable”, añadió y sentenció que “Ficha Limpia es un paso correcto pero no es la solución, no es una píldora mágica”. (Diario La Nación)